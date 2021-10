Jazz et musiques libres à Berthelot #5 Théâtre Municipal Berthelot, 23 octobre 2021, Montreuil.

Jazz et musiques libres à Berthelot #5

Théâtre Municipal Berthelot, le samedi 23 octobre à 20:00

**Leila Martial – Baa Box** Autre musique à trois voix, Baa Box, c’est la vocalise acrobate de Leila Martial, qui sait nous faire passer par toutes les émotions, associée à la guitare douce ou acérée de Pierre Tereygeol et à la pulsation autant harmonique que rythmique d’Éric Perez, pour un ensemble inclassable mais explosif. **Brique – Ève Risser, Bianca Iannuzzi, Luc Ex, Francesco Pastacaldi** Au milieu de fécondes grèves, pandémies, annulations et faux départs le quatuor Brique se réunit pour donner forme à une musique multiréférentielle, mais pas trop. Des lignes mélodiques en chanson traditionnelle italienne qui sentent la galère mise en poésie au tabassage rythmique et verbal en anglais, français ou allemand, des phrasés hip hop, mêlant cadences incisives et fort planantes et ça fait du bien. « Il est difficile d’écrire des mots avant les notes mais les premiers quelques sons ont été émis et il en sort une belle pâte structurée comme une maison fabriquée par Buster Keaton avec beaucoup de ressorts possibles et de chansons en quatre pièces. » Luc Ex. **Trio C D E – Élise Caron, Sophia Domancich, Michel Edelin** Plus qu’une rencontre, un entrelacement de trois voix où chacune et chacun est à l’écoute attentive des deux autres. Élise Caron dit elle-même : « J’aime beaucoup la musique, mais je m’inscris dans la ligne des artistes qui ont privilégié le texte. Musicalement, j’aime ce qui n’est pas formaté. « Sophia Domancich qui poursuit sans relâche son œuvre personnelle (dernier opus : Le grand jour (label Peewee), multiplie les collaborations à plusieurs voix où Michel Edelin est régulièrement présent (Echoes of Henri Cow).

Tarifs; 15€ / 12€

En partenariat avec L’Ouvreur et Souffle Continu

Théâtre Municipal Berthelot 6 rue Marcellin Berthelot 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T20:00:00 2021-10-23T22:00:00