Jazz et musiques libres à Berthelot #5 Théâtre Municipal Berthelot, 22 octobre 2021, Montreuil.

Jazz et musiques libres à Berthelot #5

Théâtre Municipal Berthelot, le vendredi 22 octobre à 20:00

**Mathieu Bec, Quentin Rollet – Duo** Toute première rencontre entre deux improvisateurs libres. Mathieu Bec batteur et percussionniste, explore son instrument dans toutes les textures possibles. Il questionne la physiologie du rythme, du non-rythme et de la vibration sonore pour créer une musique brute et intense. Quentin Rollet contribue depuis de nombreuses années à un courant musical qui, nourri au jazz, participe de formes moins convention- nelles avec entre autres Colin Potter, Noel Akchoté, Jac Berrocal ou Ghedalia Tazartes. **Tony Hymas – Catherine Delaunay – Duo** L’un et l’autre aiment battre la campagne de tous les champs musicaux, de toutes formes de reliefs où prime l’expression. NO BORDERS ! Les parcours de Tony Hymas et Catherine Delaunay en attestent, leurs infinies listes de partenaires aussi, vite fait : Frank Sinatra, Jack Bruce, Jeff Beck, Sam Rivers, Evan Parker, Barney Bush, Michel Portal, pour l’un, Gilbert Amy, Jacques Di Donato, Claude Tchamitchian, Donald Washington, Davu Seru, John Greaves, Tomassenko, pour l’autre. Duo donc des plus naturels qu’on a pu entendre dans Thollot in Extenso ou à Tarnac pour un salut à Armand Gatti. Catherine est l’invitée de Tony pour Back on the Fortress (accompagnant la réédition de Flying Fortress – sortie octobre), on les retrouvera ensemble dans d’autres albums en 2022. Ce 22 octobre montreuillois sera l’occasion de musiques marquées de toutes sortes de communes, d’aventures passées et à venir, de musique nécessairement vraie.

Tarifs: 15€ / 12€

En partenariat avec l’ouvreur et souffle Continu

Théâtre Municipal Berthelot 6 rue Marcellin Berthelot 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



