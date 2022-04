Jazz en entrée : Fascinating Grappelli Sainte-Adresse Sainte-Adresse Catégories d’évènement: Sainte-Adresse

Seine-Maritime

Jazz en entrée : Fascinating Grappelli Sainte-Adresse, 28 avril 2022, Sainte-Adresse. Jazz en entrée : Fascinating Grappelli Sainte-Adresse

2022-04-28 – 2022-04-28

Sainte-Adresse Seine-Maritime Organisé par la ville de Sainte-Adresse, le Jazz en entrée vous permet de profiter d’un concert de jazz par mois. L’Espace Culturel Sarah Bernhardt accueille Fascinating Grappelli. Ce trio est constitué d’Olivier Leclerc au violon, de Jean-Baptiste Gaudray à la guitare et de Basile Mouton à la contrebasse, il rend un formidable hommage aux divers trios qu’affectionnait tant Stéphane Grappelli à partir des années 70. Aux reprises issues du répertoire de l’immortel Stéphane, Fascinating Grappelli ajoute des compositions originales dont l’une, “Flowers”, est un clin d’œil aux chemises à fleurs que cet improvisateur d’exception arborait sur toutes les scènes du monde. Les héritiers volontaires que sont les Fascinating Grappelli réussissent un formidable coup double : partager avec l’auditeur ”l’esprit” de l’incomparable instrumentiste et, sans perdre en fidélité, ouvrir, développer les germes du legs vers de nouveaux horizons musicaux. Le jeudi 28 avril 2022 à partir de 19h, à l’Espace Culturel Sarah Bernhardt.

