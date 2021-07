Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne, Saint-Quentin Jazz aux Champs Elysées : Men in Bop Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Jazz aux Champs Elysées : Men in Bop Saint-Quentin, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Saint-Quentin. Jazz aux Champs Elysées : Men in Bop 2021-07-25 16:00:00 – 2021-07-25 18:00:00

Saint-Quentin Aisne Saint-Quentin Concert de Jazz aux Champs-Elysées le dimanche 25 juillet à 16 heures avec Men in Bop, un quartet endiablé qui reprend les fameux duels des grands noms du sax (Griffin/Davis, Griffin/Gordon, Gordon/Gray…). Concert gratuit mais sur réservation auprès de la billetterie (17, rue de la Sellerie). NB : Le concert se tiendra à la basilique en cas de mauvais temps.

jazz-aux-champs-elysees.fr

0629716773 Masque obligatoire

Pass sanitaire obligatoire avec une pièce d’identité (contrôle à l’entrée par personnel assermenté). Concert de Jazz aux Champs-Elysées le dimanche 25 juillet à 16 heures avec Men in Bop, un quartet endiablé qui reprend les fameux duels des grands noms du sax (Griffin/Davis, Griffin/Gordon, Gordon/Gray…). Concert gratuit mais sur réservation auprès de la billetterie (17, rue de la Sellerie). NB : Le concert se tiendra à la basilique en cas de mauvais temps.

jazz-aux-champs-elysees.fr

0629716773 Masque obligatoire

Pass sanitaire obligatoire avec une pièce d’identité (contrôle à l’entrée par personnel assermenté). +33 6 29 71 67 73 https://www.jazz-aux-champs-elysees.fr/ Concert de Jazz aux Champs-Elysées le dimanche 25 juillet à 16 heures avec Men in Bop, un quartet endiablé qui reprend les fameux duels des grands noms du sax (Griffin/Davis, Griffin/Gordon, Gordon/Gray…). Concert gratuit mais sur réservation auprès de la billetterie (17, rue de la Sellerie). NB : Le concert se tiendra à la basilique en cas de mauvais temps.

jazz-aux-champs-elysees.fr

0629716773 Masque obligatoire

Pass sanitaire obligatoire avec une pièce d’identité (contrôle à l’entrée par personnel assermenté). Jazz aux Champs Elysées dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu Saint-Quentin Adresse Ville Saint-Quentin lieuville 49.85127#3.29116