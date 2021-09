Olivet Moulin de la Vapeur,Espace Charles Pensée 127 rue Marcel Belot,45160 Olivet Loiret, Olivet JAZZ AU MOULIN SOUS L’OBJECTIF Moulin de la Vapeur,Espace Charles Pensée 127 rue Marcel Belot,45160 Olivet Olivet Catégories d’évènement: Loiret

A travers cette exposition, les photographes **Claudine Barat**, **Michel Piedallu** et de l**’association OPV (Olivet Photo Vidéo)** présentent une sélection de photographies qui retracent les dix éditions de Jazz au Moulin. Dans le cadre de la 10e édition de Jazz Au Moulin Pour plus d’informations : [[https://jazzaumoulin.wixsite.com/festival/spectacles](https://jazzaumoulin.wixsite.com/festival/spectacles)](https://jazzaumoulin.wixsite.com/festival/spectacles)

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-12T09:30:00 2021-10-12T17:30:00;2021-10-13T09:30:00 2021-10-13T17:30:00;2021-10-14T14:30:00 2021-10-14T17:30:00;2021-10-15T09:30:00 2021-10-15T17:30:00;2021-10-18T14:30:00 2021-10-18T17:30:00;2021-10-19T09:30:00 2021-10-19T17:30:00;2021-10-20T09:30:00 2021-10-20T17:30:00;2021-10-21T14:30:00 2021-10-21T17:30:00;2021-10-22T09:30:00 2021-10-22T17:30:00

