Aubagne Les deux font la bière Aubagne, Bouches-du-Rhône JASS BAND Les deux font la bière Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Bouches-du-Rhône

JASS BAND Les deux font la bière, 25 septembre 2021, Aubagne. JASS BAND

Les deux font la bière, le samedi 25 septembre à 19:30

On prolonge un peu les vacances avec la soirée Concert Live de la rentrée aux DEUX FONT LA BIERE !!! Rendez-vous le samedi 25 septembre 2021, à partir de 19h30, à la brasserie pour le concert live du groupe JASS BAND ! Au programme : un show mélangeant les grands standards du rock, de la chanson française et des années 80 Côté restauration, Gilles de Veggie & Tradi vous proposera sa cuisine savoureuse mêlant recettes végétariennes et traditionnelles ENTREE LIBRE – RESTAURATION SUR PLACE – PAS DE RESERVATION – PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Entrée libre

♫♫♫ Les deux font la bière 6, avenue des Caniers 13400 Aubagne Aubagne Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T19:30:00 2021-09-25T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aubagne, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Les deux font la bière Adresse 6, avenue des Caniers 13400 Aubagne Ville Aubagne lieuville Les deux font la bière Aubagne