Jardi'Sons au Foyer Rural du Valois Multien Betz, 3 juillet 2022

Jardi’Sons au Foyer Rural du Valois Multien

8 Rue du Valois Betz Oise

2022-07-03 12:00:00 – 2022-07-03 19:00:00

Betz

Oise

Betz

L’association « Ookpik-Union » en partenariat avec le Foyer Rural du Valois Multien organise Jardi’Sons.

Au programme : découverte d’instruments de musique peu communs, scènes ouvertes, balades chantées, boeufs et surprises musicales.

Rendez-vous le dimanche 3 juillet, de 12h à 19h, au Foyer Rural, 8 rue du Valois, à Betz et sur la Voie Verte.

L’entrée sera gratuite.

Vous trouvez buvette et restauration sur place.

valois-multien.foyer-rural@wanadoo.fr +33 6 11 95 02 25

dernière mise à jour : 2022-06-28 par