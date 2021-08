Jardins en scène Saint-Valery-sur-Somme, 25 septembre 2021, Saint-Valery-sur-Somme.

Jardins en scène 2021-09-25 – 2021-09-26

Saint-Valery-sur-Somme Somme

Le jardin dans le ciel

Conte et illustration – à partir de 5 ans

« Le jardin dans le ciel » est un conte sur le thème du développement durable. Cette histoire s’est passée pas très loin d’ici… dans un immeuble un peu bizarre. Situé près des étangs, il avait 9 étages et était en forme de lune. Son ascenseur n’avait que trois boutons : le 2, le 5 et le 8. C’est ça qui était étrange… Les habitants rêvaient. Madame Rozesansépine aurait voulu planter des fleurs sur le toit… Théo, le petit garçon du 8ème voulait voir les papillons sur le toit… Mademoiselle Jeanne aurait aimé manger du cake aux pâquerettes sur le toit… Oui, mais voilà ! Que fait Monsieur Léon sur le toit ?… L’histoire contée par Catherine Petit prend forme sous les pinceaux d’Elvine illustratrice. Catherine conte et l’illustration est réalisée en simultané par Elvine avec différentes techniques (matériaux de récupération, peinture, collage…)

samedi 25 et dimanche 26 à 14h15, au Fruticetum

Durée : 45 min

Il n’y a qu’une bête !

Lectures

« Il n’y a qu’une bête ! » Textes de Colette, d’après les œuvres « Pour un herbier », « Flore et Pomone » et « Dialogues de bêtes ». Avec Nolwenn Jezequel, Stéphane Barrière, Willy Michardière, Yann Palheire. Maurice Goudeket, le dernier époux de Colette raconte qu›un soir où elle assistait avec lui à un film qui montrait des floraisons, des germinations, des déhiscences ralenties ou précipitées, elle répétait, saisie d’une émotion sacrée : « Il n’y a qu’une bête ! Tu m’entends, Maurice, il n’y a qu’une bête ! ». Amoureuse des jardins, Colette a écrit des pages sublimes qui

s’accorderont par nos voix aux fleurs et plantes des quartiers pittoresques de Saint-Valery. Du bonheur de bucoliser en votre compagnie !

le samedi 25 : à 10h30aux abords des Tours Guillaume, à 15h15 et 16h15

Place St Martin et à 18h00 à la tour de l’Echevinage, près de l’Eglise St Martin.

le dimanche 26 : à 13h30 à la tour de l’Echevinage, à 15h15 et 16h15

Place St Martin et à 17h aux abords des Tours Guillaume.

Lectures de 20 min.

Timoun et la boîte à saisons

Spectacle de marionnettes – à partir de 3 ans

Avant de rencontrer la Boîte à saisons et ses fées, Timoun ne connaissait que l’été ! Mais grâce à elles, un grand voyage l’attend auprès de l’arbre magique. Il découvrira ainsi la beauté hivernale, le charme du printemps et les étranges couleurs de l’automne. Sur sa route, de nouvelles rencontres l’attendent, surprenantes et imprévues.

Le samedi 25, à 16h et à 17h, à la Roseraie, à proximité des Tours Guillaume.

Le dimanche 26, à 10h et 11h, la Roseraie.

Groupe FIRST

Concert

Le groupe First est une formation originaire d’ile de France et de Paris. Musiciens et accompagnateurs d’artistes reconnus comme Florent Pagny, Marina Kaye, Corneille, Lee john (Imagination), Joyce Jonathan, Ayo et bien d’autres, ils mettront leur talent et leur professionnalisme au service de votre soirée! Sur scène, ils interpréteront un répertoire de variété pop internationale riche et varié, composé des plus grands hits classiques et actuels.

Le samedi 25 septembre, à 18h30, Place du Jeu de Battoir

Visite libre des vergers du Mont-Rôti et du Fruticetum

samedi et dimanche, en journée

© CRT Picardie – Baie Attitude

dernière mise à jour : 2021-07-30 par