Cambremer salle municipale Calvados, Cambremer Jardin sauvage salle municipale Cambremer Catégories d’évènement: Calvados

Cambremer

Jardin sauvage salle municipale, 28 octobre 2021, Cambremer. Jardin sauvage

salle municipale, le jeudi 28 octobre à 20:30

**Echanges/débats** Synopis : Mangeoire, hôtel à insectes, gîte, nichoir, mare… les aménagements possibles pour accueillir la faune sauvage chez soi sont nombreux. A quelques kilomètres d’une grande ville, une jeune famille fait l’expérience de transformer son jardin en un véritable refuge pour la biodiversité. Depuis la fenêtre du salon, en affût dans une tente ou via des caméras déclenchées à distance, tous guettent le passage de l’écureuil roux, le premier envol des mésanges charbonnières, la métamorphose d’une libellule ou la reproduction des salamandres tachetées. Retrouver les plaisirs du jardin et ceux liés à l’observation de sa biodiversité, tel est le leitmotiv de ce documentaire animalier à huis clos. De l’abeille au hérisson, de l’escargot au papillon, laissez-vous surprendre par une aventure naturaliste de proximité au bilan carbone nul : un safari 100% local, de jour comme de nuit!

Gratuit

Projection/débat dans le cadre du festival génération Durable salle municipale Cambremer Cambremer Cambremer Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-28T20:30:00 2021-10-28T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Cambremer Autres Lieu salle municipale Adresse Cambremer Ville Cambremer lieuville salle municipale Cambremer