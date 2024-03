James Andrews & Frank Salis Festival Jazz in mars Bois-Guillaume, jeudi 21 mars 2024.

James Andrews & Frank Salis Festival Jazz in mars Bois-Guillaume Seine-Maritime

Le festival Jazz in mars est de retour à Bois-Guillaume du 17 au 24 mars 2024.

James Andrew, alias le Satchmo du ghetto , issu d’une lignée de musiciens, est né et réside à la Nouvelle-Orléans. Considéré comme l’un des meilleurs musiciens de Crescent City, trompettiste éclectique, il mêle aujourd’hui jazz et blues traditionnel, au funk, avec des accents latins et des envolées de scat pour nous offrir le meilleur de la bande son actuelle de sa ville d’origine.

Un vrai de vrai, qui joue autant qu’il chante. Sa trompette est chaleureuse et sa personnalité amusante. Présent sur la scène internationale, il communique cette énergie qui lui est caractéristique avec enthousiasme. Un moment rare en prévision …

James Andrews trompette et chant

Frank Salis orgue Hammond

Marco Nevano saxophone ténor

Francis Coletta guitare

Jéròme Cardynaals batterie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 20:00:00

fin : 2024-03-21

1530 Rue de la Haie

Bois-Guillaume 76230 Seine-Maritime Normandie

