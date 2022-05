Jamais le premier soir La boîte à rire Perpignan, 19 mai 2022, Perpignan.

Jamais le premier soir

du jeudi 19 mai au dimanche 5 juin à La boîte à rire Perpignan

Elodie, femme libérée mais célibataire et pas fière de l’être, décide de (re)prendre en main sa vie sentimentale et se fixe la plus importante des résolutions… “Jamais (plus) le premier soir !” Sauf que lorsqu’elle rencontre l’homme de sa vie dans une soirée, toutes ses théories sont prêtes à tomber à l’eau. Va-t-elle tenir bon ? Et lui, la comprendre ? Mais en même temps, si c’est le bon justement, pourquoi attendre ? Une comédie moderne sur la desperate working-wife à la recherche de l’amour, mais aussi sur l’homme et ses contrariétés. À voir en couple, avant ou après s’être trouvé sa moitié, pour rire de l’un comme de l’autre !

Tarif plein 15€ Tarif réduit enfants, Chômeur, Rsi , étudiants 12€

Le sexe sans amour c’est pas toujours drôle, mais bien plus marrant que l’amour sans le sexe…

La boîte à rire Perpignan 113 route de Torreilles 66000 Perpignan Perpignan Pyrénées-Orientales



2022-05-19T19:30:00 2022-05-19T20:40:00;2022-05-20T19:30:00 2022-05-20T20:40:00;2022-05-21T19:30:00 2022-05-21T20:40:00;2022-05-22T15:30:00 2022-05-22T16:40:00;2022-05-26T19:30:00 2022-05-26T20:40:00;2022-05-27T19:30:00 2022-05-27T20:40:00;2022-05-28T19:30:00 2022-05-28T20:40:00;2022-05-29T15:30:00 2022-05-29T16:40:00;2022-06-02T19:30:00 2022-06-02T20:40:00;2022-06-03T19:30:00 2022-06-03T20:40:00;2022-06-04T19:30:00 2022-06-04T20:40:00;2022-06-05T15:30:00 2022-06-05T16:40:00