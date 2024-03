Alors si on ne punit pas, on fait comment ? CEMEA Perpignan, samedi 27 avril 2024.

Alors si on ne punit pas, on fait comment ? Journée pour prévenir les « douces » violences faites aux enfants Samedi 27 avril, 10h00 CEMEA gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T10:00:00+02:00 – 2024-04-27T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-27T10:00:00+02:00 – 2024-04-27T18:00:00+02:00

« Alors si on ne punit pas, on fait comment ? » conférence de Marie Jeanne Trouchaud, formatrice en relations humaines, enseignante, auteur, conférencière et thérapeute. https://www.marie-jeanne-trouchaud.com/qui-suis-je/

Ateliers

L’Impact du stress sur l’éducation

Les compliments et l’estime de soi

La communication nonviolente au quotidien

L’allaitement maternel et le maternage

Les intelligences multiples

Groupe de parole « Alors si on ne punit pas, on fait comment ? »

Activités parents-enfants

Jeux coopératifs pour bâtir la paix

Vision board

Contes

« Et baisse les yeux quand j’te parle ! » Conférence gesticulée avec Camille Pasquier , comédienne, sur les postures éducatives sous l’angle des neurosciences affectives et sociales. Vendredi 26 avril

CEMEA 7 avenue des Palmiers Perpignan 44200 Nantes Sud perpignan Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06.64.69.01.68. »}, {« type »: « email », « value »: « catherine.lepine67@gmail.com »}] [{« link »: « https://www.marie-jeanne-trouchaud.com/qui-suis-je/ »}]

education- enfant- non violence- conférence- ateliers