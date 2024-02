Braquage en cours La boîte à rire Perpignan Perpignan, jeudi 9 mai 2024.

Braquage en cours Une comédie de Damien Dufour et Mickaël Soleirol avec Violette Blanckaert, Noëlle Malacchina et Damien Dufour

Armand s’apprête à commettre son premier braquage ! 9 – 19 mai La boîte à rire Perpignan Tarif plein 16€

Tarif réduit enfants, Chômeur, Rsi , étudiants 13€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-09T21:00:00+02:00 – 2024-05-09T22:10:00+02:00

Fin : 2024-05-19T17:30:00+02:00 – 2024-05-19T18:40:00+02:00

Remonté à bloc après avoir regardé un tuto sur internet, il entre dans la banque, déguisé en livreur de pizza, et tente de prendre en otage une banquière récalcitrante, sous les yeux d’une cliente… qui se révèle être de la police ! Complètement dépassé, Armand empochera-t-il le magot sans se faire choper ? (Spoiler alert : c’est mal barré !)

La boîte à rire Perpignan 113 route de Torreilles 66000 Perpignan Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie 0660274036 http://laboitearire.net https://www.facebook.com/laboitearireperpignan/ [{« type »: « phone », « value »: « 0660274036 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0643112447 »}, {« type »: « link », « value »: « https://pyrenees-prestataire-billet.for-system.com/z8501e3f28279x28279b8978_fr-.aspx »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.billetreduc.com/340130/evt.htm »}] Nous proposons des pièce de théâtre, Comédies, Humour noir, Comédies romantiques et nous sommes ouvert du mardis au dimanche Parking Gratuit ; Salle Climatisée

café théâtre Comédie