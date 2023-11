Passe-Moi L’Ciel LA COMEDIE DES K’TALENTS Catégories d’Évènement: 66000

Perpignan Passe-Moi L’Ciel LA COMEDIE DES K’TALENTS, 2 mai 2024, PERPIGNAN. Passe-Moi L’Ciel LA COMEDIE DES K’TALENTS. Un spectacle à la date du 2024-05-02 à 20:30 (2024-04-25 au ). Tarif : 19.5 à 19.5 euros. D’après la BD de STUF et JANRY du « Petit Spirou », une comédie paradisiaque au rythme endiablé ! Afin de retrouver des fidèles, Dieu (en personne) exige de Saint-Pierre qu’il fasse des heures supplémentaires et qu’il collabore avec Jésus.Quand le paradis est une multinationale qui doit gagner des parts de marché… garder ses portes devient un enfer ! Une comédie à rire en famille, nom de…Zeus ! Passe-Moi L’Ciel Votre billet est ici LA COMEDIE DES K’TALENTS PERPIGNAN 8 RUE ARISTIDE BERGES 66000 19.5

EUR19.5. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: 66000, Perpignan Autres Lieu LA COMEDIE DES K'TALENTS Adresse 8 RUE ARISTIDE BERGES Ville PERPIGNAN Departement 66000 Lieu Ville LA COMEDIE DES K'TALENTS latitude longitude 42.733564253910636;2.8963825971341652

LA COMEDIE DES K'TALENTS PERPIGNAN 66000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perpignan/