Espace Coluche, le mardi 21 septembre à 20:30

La première pièce de Sébastien Castro, drôle, efficace et percutante. Ce soir, c’est à Guillaume que ça arrive. Alors qu’il pense adresser « J’ai envie de toi » à Julie, sa nouvelle conquête, le texto est envoyé par erreur à Christelle, son ex. La soirée, bien mal partie, dérape définitivement quand son voisin s’invite chez lui après avoir abattu la cloison qui sépare leurs deux appartements… Jouant sur les codes du vaudeville et s’inspirant d’une construction classique, Sébastien Castro s’appuie sur des personnages touchants et des situations loufoques mais réalistes pour aborder des thèmes aussi contemporains que les rencontres amoureuses sur internet ou le « papysitting ». Préparez-vous à une aventure à laquelle vous allez vous identifier ! Une pièce de Sébastien Castro, mise en scène José Paul avec Sébastien Castro, Maud Le Guenedal, Guillaume Clerice, Anne Sophie Germanaz, Astrid Roos, Alexandre Jerôme En raison de la crise du Covid-19 et sous réserve que les mesures de distanciation sociales soient prolongées en septembre, nous ne sommes pas en mesure de garantir votre placement précis en salle. Nous mettrons tous les moyens en œuvre pour vous assurer de belles soirées de détente dans nos murs en toute sécurité. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 25,00€

THEÂTRE Durée : 1h35 Espace Coluche 980 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE PLAISIR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-21T20:30:00 2021-09-21T22:30:00

Catégorie d'évènement: Plaisir