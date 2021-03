J’AI DESCENDU DANS MON JARDIN… FLORILEGE Le Moulin des Arts de St-Rémy, 13 mars 2021-13 mars 2021, Saint-Rémy.

J’AI DESCENDU DANS MON JARDIN… FLORILEGE

du samedi 13 mars au dimanche 6 juin à Le Moulin des Arts de St-Rémy

L’Atelier Blanc et le Moulin des Arts réunissent cinq artistes qui nous invitent à observer la nature à travers leurs regards et de multiples médium pour tenter d’en capter la quintessence. Comment déchiffrer ce monde naturel auquel notre destin, à nous humains, est indéfectiblement lié ?

Au Moulin des Arts, Thierry Boyer convoque le monde vivant observé grâce au Germinoscope. Au travers de la photographie, il grossit le faible et le petit, capte les traces, et en dévoile la force et la poésie. Anne-Sylvie Hubert utilise le végétal par imprégnation comme composante même de la toile de ses grands formats libres. Michaële-Andréa Schatt tresse avec céramiques, dessins et herbiers, les trois axes du paysage, du corps et du textile. Elle évoque l’étonnant jardin du cinéaste et poète anglais Derek Jarman, un lieu sauvage, sensuel et magique créé dans le milieu hostile d’une plage de galets.

2 Euros – Ouverture et événements en attente des décisions gouvernementales D’ici là, sculptures à voir dans le jardin de l’Atelier Blanc ouvert aux horaires habituels et exposition à découvrir en ligne sur notre site www.atelier-blanc.org

Peintures . Installations & céramiques . Photographies de THIERRY BOYER . ANNE-SYLIVIE HUBERT . MICHAELE ANDREA SCHATT

Le Moulin des Arts de St-Rémy 2 place de l’église 12200 Saint Rémy Saint-Rémy La Maison Neuve Aveyron



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-13T14:00:00 2021-03-13T19:00:00;2021-03-14T14:00:00 2021-03-14T19:00:00;2021-03-18T14:00:00 2021-03-18T19:00:00;2021-03-19T14:00:00 2021-03-19T19:00:00;2021-03-20T14:00:00 2021-03-20T19:00:00;2021-03-21T14:00:00 2021-03-21T19:00:00;2021-03-25T14:00:00 2021-03-25T19:00:00;2021-03-26T14:00:00 2021-03-26T19:00:00;2021-03-27T14:00:00 2021-03-27T19:00:00;2021-03-28T14:00:00 2021-03-28T19:00:00;2021-04-01T14:00:00 2021-04-01T19:00:00;2021-04-02T14:00:00 2021-04-02T19:00:00;2021-04-03T14:00:00 2021-04-03T19:00:00;2021-04-04T14:00:00 2021-04-04T19:00:00;2021-04-08T14:00:00 2021-04-08T19:00:00;2021-04-09T14:00:00 2021-04-09T19:00:00;2021-04-10T14:00:00 2021-04-10T19:00:00;2021-04-11T14:00:00 2021-04-11T19:00:00;2021-04-15T14:00:00 2021-04-15T19:00:00;2021-04-16T14:00:00 2021-04-16T19:00:00;2021-04-17T14:00:00 2021-04-17T19:00:00;2021-04-18T14:00:00 2021-04-18T19:00:00;2021-04-22T14:00:00 2021-04-22T19:00:00;2021-04-23T14:00:00 2021-04-23T19:00:00;2021-04-24T14:00:00 2021-04-24T19:00:00;2021-04-25T14:00:00 2021-04-25T19:00:00;2021-04-29T14:00:00 2021-04-29T19:00:00;2021-04-30T14:00:00 2021-04-30T19:00:00;2021-05-01T14:00:00 2021-05-01T19:00:00;2021-05-02T14:00:00 2021-05-02T19:00:00;2021-05-06T14:00:00 2021-05-06T19:00:00;2021-05-07T14:00:00 2021-05-07T19:00:00;2021-05-08T14:00:00 2021-05-08T19:00:00;2021-05-09T14:00:00 2021-05-09T19:00:00;2021-05-13T14:00:00 2021-05-13T19:00:00;2021-05-14T14:00:00 2021-05-14T19:00:00;2021-05-15T14:00:00 2021-05-15T19:00:00;2021-05-16T14:00:00 2021-05-16T19:00:00;2021-05-20T14:00:00 2021-05-20T19:00:00;2021-05-21T14:00:00 2021-05-21T19:00:00;2021-05-22T14:00:00 2021-05-22T19:00:00;2021-05-23T14:00:00 2021-05-23T19:00:00;2021-05-27T14:00:00 2021-05-27T19:00:00;2021-05-28T14:00:00 2021-05-28T19:00:00;2021-05-29T14:00:00 2021-05-29T19:00:00;2021-05-30T14:00:00 2021-05-30T19:00:00;2021-06-03T14:00:00 2021-06-03T19:00:00;2021-06-04T14:00:00 2021-06-04T19:00:00;2021-06-05T14:00:00 2021-06-05T19:00:00;2021-06-06T14:00:00 2021-06-06T19:00:00