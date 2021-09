Bernin Bernin Bernin, Isère “J’ai avalé un pépin” – Festival Ca joue dans le Grésivaudan à Bernin Bernin Bernin Catégories d’évènement: Bernin

Isère

“J’ai avalé un pépin” – Festival Ca joue dans le Grésivaudan à Bernin Bernin, 2 octobre 2021, Bernin. “J’ai avalé un pépin” – Festival Ca joue dans le Grésivaudan à Bernin 2021-10-02 15:00:00 15:00:00 – 2021-10-02 15:40:00 15:40:00

Bernin Isère Bernin Dans le cadre du Festival de spectacle vivant “Ca joue dans le Grésivaudan” la Commune de Bernin accueille au Parc du Clos Michel la Compagnie Ces Temps Ci pour son spectacle “j’ai avalé une pépin”. +33 6 60 11 03 19 http://www.le-gresivaudan.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-15 par

Détails Catégories d’évènement: Bernin, Isère Autres Lieu Bernin Adresse Ville Bernin lieuville 45.26957#5.8664