Pour la première fois, le Centre culturel canadien accueille une résidence artistique dans ses murs. En collaboration avec le Centre culturel italien, Kultur lx et le soutien de la Mission culturelle du Luxembourg à Paris, une résidence de création jazz réunissant des musiciens canadiens, italiens et luxembourgeois, se tiendra du 30 novembre au 2 décembre. **Rendez-vous le jeudi 2 décembre à 20h au Centre culturel canadien pour assister au concert de restitution et découvrir sur scène l’aboutissement de cette collaboration artistique et culturelle inédite !** Les artistes participants à ce projet sont : le pianiste et compositeur canadien **Jad Salameh**, la chanteuse et compositrice luxembourgeoise **Claire Parsons** et le groupe italien **HackOut!** avec **Jacky Terrasson** (piano), **Manuel Caliumi** (saxophone, alto), **Luca Zennaro** (guitare), **Riccardo Cocetti** (batterie). **Ce concert est présenté avec le soutien du Festival Jazzycolors organisé par le FICEP.** _Entrée sur présentation d’un passe sanitaire valide, d’un test négatif ou d’un certificat de rétablissement, conformément aux mesures gouvernementales françaises._ Rendez-vous le 2 décembre à 20h pour assister au concert de Jad Salameh, Claire Parsons et HackOut!, et découvrir l’aboutissement d’une collaboration artistique inédite au Centre culturel canadien ! Centre culturel canadien 130, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Paris Paris

