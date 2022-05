It’s Wine Time à Menetou-Salon Menetou-Salon Menetou-Salon Catégories d’évènement: Cher

2022-07-08 18:30:00 – 2022-07-08 20:00:00

Menetou-Salon Cher Menetou-Salon 0 EUR Pour ce rendez-vous d’It’s wine time à Menetou-Salon, profitez d’une visite alliant patrimoine et gastronomie. Venez visiter le château, demeure de style néogothique aujourd’hui résidence privée du Prince d’Arenberg et déguster du Menetou-Salon en compagnie d’un vigneron de l’appellation. Cet été, les appellations de Menetou-Salon, Quincy et Reuilly s’unissent pour vous proposer des balades dégustations chaque week-end en soirée. nLe 8 juillet, nous vous donnons rendez-vous au château de Menetou-Salon pour une visite alliant patrimoine et gastronomie. sebastien.champault@ad2t.fr +33 2 48 48 00 17 Pour ce rendez-vous d’It’s wine time à Menetou-Salon, profitez d’une visite alliant patrimoine et gastronomie. Venez visiter le château, demeure de style néogothique aujourd’hui résidence privée du Prince d’Arenberg et déguster du Menetou-Salon en compagnie d’un vigneron de l’appellation. Château de Menetou-Salon

