La Bâtie-Rolland Drôme La Bâtie-Rolland Venez vous ouvrir à la photographie d’auteur le temps d’une balade dans le village. Une bonne occasion de (re)découvrir ces lieux avec un regard artistique… et subjectif ! contact@montelimar-agglo.fr +33 4 75 00 64 41 https://www.montelimar-agglo.fr/ Venez vous ouvrir à la photographie d’auteur le temps d’une balade dans le village. Une bonne occasion de (re)découvrir ces lieux avec un regard artistique… et subjectif !

Lieu La Bâtie-Rolland Adresse Ville La Bâtie-Rolland lieuville 44.5538#4.864