Bailleul « ItinérancE », circuit artistique Jardin de la Médiathèque

Nord

« ItinérancE », circuit artistique Jardin de la Médiathèque, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Bailleul. « ItinérancE », circuit artistique

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Jardin de la Médiathèque Point de départ : jardin de la médiathèque, puis suivre les totems bleus visibles au sol Balade à faire en famille (durée 1h)

Une invitation à vous promener dans la ville et à la regarder d’un autre œil : découvrez l’œuvre mêlée au végétal et flashez le QR code de chaque station et écoutez une histoire…(en FR, NL ou EN) Jardin de la Médiathèque 20 rue d’Ypres, Bailleul Bailleul Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T20:00:00

Jardin de la Médiathèque Adresse 20 rue d'Ypres, Bailleul Ville Bailleul