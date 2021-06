IT Partners Disney Events Arena-Ventury 1, 29 septembre 2021-29 septembre 2021, Marne-la-Vallée.

IT Partners

du mercredi 29 septembre au jeudi 30 septembre à Disney Events Arena-Ventury 1

Depuis sa création en 2006, IT Partners n’a cessé de se renouveler pour refléter toujours mieux les tendances du marché et permettre aux acteurs des solutions IT, Télécoms & Audiovisuelles de trouver facilement les réponses à leurs problématiques. IT Partners en quelques chiffres : * 11 000 m² de solutions d’intégration IT, Télécoms & Audiovisuelles* * plus de 14 000 professionnels de la distribution réunis pendant 2 jours* * 3 540 entreprises d’intégration, de services et de revente, représentant 6 967acheteurs et décideurs* * 294 fournisseurs et grossistes ainsi que 800 marques représentées* Tout au long de l’année, les acteurs de la distribution IT, Télécoms & Audiovisuelle professionnelle ont la possibilité d’enrichir leur réseau et d’entrer en relation avec des fournisseurs et grossistes par le biais de la plateforme web dédiée Mon Réseau IT [www.monreseau-it.fr](www.monreseau-it.fr). Stratégiquement situé, IT Partners accueille les revendeurs et intégrateurs venus des quatre coins de la France en prenant en charge leur hébergement pour un grand nombre, leurs déjeuners et leur dîner – en 2019, 61% du visitorat venait de province. Disneyland® Paris se trouve à proximité des principaux points d’accès et en liaison directe avec les autoroutes, gares TGV, RER ; le site se situe à 35 minutes en navette des aéroports d’Orly et de Roissy. *données de l’édition 2019

L’événement du channel IT, Télécoms & Audiovisuel

Disney Events Arena-Ventury 1 Avenue Paul Seramy Marne-la-Vallée Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-29T09:30:00 2021-09-29T18:30:00;2021-09-30T09:30:00 2021-09-30T17:30:00