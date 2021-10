Cachan Théâtre Jacques Carat Cachan, Val-de-Marne Istiqlal Théâtre Jacques Carat Cachan Catégories d’évènement: Cachan

Istiqlal

Théâtre Jacques Carat, le jeudi 9 décembre à 20:30

Théâtre Jacques Carat, le jeudi 9 décembre à 20:30

ISTIQLAL raconte la quête de Leïla pour comprendre ses racines. Alors qu’elle fait la connaissance de Julien, jeune correspondant de guerre, elle s’interroge, veut apprendre la langue de sa mère et accéder à son histoire retenue par les silences maternels. Des femmes des générations passées traversent le quotidien des deux amants, le passé agit le présent, Leïla n’arrive pas à avoir d’enfant, son histoire éclate dans son corps… Le spectacle questionne la (dé)colonisation des corps féminins et l’orientalisme dans notre société. Il s’inscrit dans le sillon artistique de PLACE, première création de la compagnie. _ISTIQLAL signifie indépendance politique en arabe_ **Distribution** Autrice et Metteuse en scène : Tamara Al Saadi Comédien.ne.s : Hicham Boutahar, David Houri, Lula Hugot, Yasmine Nadifi, Mayya Sanbar, Tatiana Spivakova, Françoise Thuriès, Ismaël Tifouche Nieto, Marie Tirmont, Mouss Zouheyri Collaboratrices artistiques : Justine Bachelet et Kristina Chaumont Assistante à la mise en scène : Joséphine Levy Chorégraphe : Sonia Al Khadir Scénographe : Salma Bordes Créatrice lumière : Jennifer Montesantos Créateur sonore : Fabio Meschini Costumière : Pétronille Salomé Vidéaste : Olivier Bémer Décor : Les ateliers du Préau Administratrice de production : Elsa Brès Chargée de diffusion : Séverine André Liebaut [Dossier artistique](https://drive.google.com/file/d/10sdqMlga_9WdV8vCM8wLs_a31IP_mXEl/view?usp=sharing)

LA BASE / Tamara Al Saadi
Théâtre Jacques Carat
21 avenue Louis Georgeon 94230 Cachan

2021-12-09

