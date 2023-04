Atelier Scrapbooking et lecture 7 chemins des écoliers, 3 mai 2023, Issigeac.

Animations pendant les vacances de printemps. Cet atelier est destiné aux enfants à partir de 6 ans. Amenez une photo prise à Noël ou pendant les vacances, le reste du matériel sera à votre disposition. Activité suivie d’un atelier lecture. Inscription obligatoire. Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte..

2023-05-03

7 chemins des écoliers Maison des services | Médiathèque

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Animations during the spring vacations. This workshop is for children from 6 years old. Bring a photo taken at Christmas or during the vacations, the rest of the material will be at your disposal. Activity followed by a reading workshop. Registration required. Each child must be accompanied by an adult.

Actividades durante las vacaciones de primavera. Este taller es para niños a partir de 6 años. Trae una foto hecha en Navidad o durante las vacaciones, el resto del material estará a tu disposición. Actividad seguida de un taller de lectura. Inscripción obligatoria. Cada niño debe ir acompañado de un adulto.

Animationen während der Frühlingsferien. Dieser Workshop richtet sich an Kinder ab 6 Jahren. Bringen Sie ein Foto mit, das Sie an Weihnachten oder in den Ferien aufgenommen haben, der Rest des Materials steht Ihnen zur Verfügung. Aktivität gefolgt von einem Leseworkshop. Eine Anmeldung ist erforderlich. Jedes Kind muss von einem Erwachsenen begleitet werden.

