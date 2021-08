Lille Lille Lille, Nord Isolation des murs | Atelier pratique Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

L’isolation des murs (ateliers théorique et pratique) —————————————————– Avec l’aide de professionnels qualifiés, faites les bons choix (techniques, matériaux…) et apprenez à réaliser votre isolation en vous exerçant sur un modèle de mur en taille réelle. Cette animation est proposée en deux parties : un atelier théorique et un atelier pratique. Le suivi des deux parties est obligatoire. **→ Samedi 25 septembre 2021 de 9h30 à 12h (Atelier pratique)** **Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont l’adresse vous sera communiquée à l’inscription** **Inscription directement auprès de la Maison de l’Habitat Durable**

2021-09-25T09:30:00 2021-09-25T12:30:00

