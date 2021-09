Ishtar // Agua Viva Espace Tonkin, 24 septembre 2021, Villeurbanne.

Ishtar // Agua Viva

Espace Tonkin, le vendredi 24 septembre à 20:00

### **Ishtar** **Méditerranée, Moyen-Orient** De leurs cordes, deux musiciennes accomplies, tissent un univers poétique où se mêlent des compositions instrumentales, des improvisations et des chants puisés dans le creuset des musiques modales de Méditerranée. Musiques à Cordes Désorientées est un dialogue suspendu entre la Harpe, le Oud, le Saz et le Rabâb, auxquels s’entremêlent leurs voix en grec, en turc, en bulgare ou en persan. Leur concert est une quête de beauté qui s’affirme dans les détails ciselés de leurs arrangements. La matière sonore est limpide. Nous naviguerons drapés dans un délicat voile d’harmonie vers l’essence des traditions musicales qu’elles visitent tout en y insufflant leur propre créativité. _Maëlle Coulange : oud, saz, cistre, rabâb, chant – Maëlle Duchemin : harpe, chant_ ### **Agua Viva** **Brésil, jazz-funk** Latin Soul est le nouveau spectacle de Marcos de Oliveira, chanteur, compositeur, flûtiste et guitariste brésilien natif de Porto Alegre. C ‘est aussi le fruit d’une longue complicité qui prend aujourd’hui la forme d’une mosaïque de couleurs étonnantes. Marcos et Flora, père et fille posent un regard poétique et sensible sur le monde. Ils seront accompagnés de quatre musiciens, fines fleurs de la scène régionale, rompus à l’improvisation, rythmiciens de talent. Agua Viva, un flot de puissance et de générosité. Un mélange détonnant et rafraîchissant de musique brésilienne, jazz, funk, soul. De quoi nous mettre du baume au cœur. De quoi nous réconcilier avec le Brésil. _Marcos De Oliveira : composition, chant, guitare – Flora De Oliveira : chant – Benoît Thévenot : claviers – Greg Théveniau : basse – Hervé Humbert : batterie – Fabrice Rameaux : percussion_s

entre libre

Des cordes desorientées de la Méditerannée au jazz funk du Brésil

Espace Tonkin avenue Salvador Allende, 69100 Villeurbanne Villeurbanne Tonkin Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T20:00:00 2021-09-24T23:00:00