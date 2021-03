Mesquer PLage de Sorlock 44420 Mesquer Loire-Atlantique, Mesquer Iron Mouettes 2021 PLage de Sorlock 44420 Mesquer Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mesquer

Iron Mouettes 2021 PLage de Sorlock 44420 Mesquer, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Mesquer.

du mardi 13 juillet au mardi 17 août à PLage de Sorlock 44420 Mesquer

Cette épreuve non homologuée (sans obligation de classement ou vitesse) se pratique à 2 ou 3 : 300 m nage (encadré par 2 MNS) et 9,5 km de « run & bike .

Inscriptions gratuites, ouvertes à partir de 19h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-13T09:00:00 2021-07-13T19:00:00;2021-07-14T09:00:00 2021-07-14T19:00:00;2021-07-15T09:00:00 2021-07-15T19:00:00;2021-07-16T09:00:00 2021-07-16T19:00:00;2021-07-17T09:00:00 2021-07-17T19:00:00;2021-07-18T09:00:00 2021-07-18T19:00:00;2021-07-19T09:00:00 2021-07-19T19:00:00;2021-07-20T09:00:00 2021-07-20T19:00:00;2021-08-03T09:00:00 2021-08-03T19:00:00;2021-08-04T09:00:00 2021-08-04T19:00:00;2021-08-05T09:00:00 2021-08-05T19:00:00;2021-08-06T09:00:00 2021-08-06T19:00:00;2021-08-07T09:00:00 2021-08-07T19:00:00;2021-08-08T09:00:00 2021-08-08T19:00:00;2021-08-09T09:00:00 2021-08-09T19:00:00;2021-08-10T09:00:00 2021-08-10T19:00:00;2021-08-11T09:00:00 2021-08-11T19:00:00;2021-08-12T09:00:00 2021-08-12T19:00:00;2021-08-13T09:00:00 2021-08-13T19:00:00;2021-08-14T09:00:00 2021-08-14T19:00:00;2021-08-15T09:00:00 2021-08-15T19:00:00;2021-08-16T09:00:00 2021-08-16T19:00:00;2021-08-17T09:00:00 2021-08-17T19:00:00

