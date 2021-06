Montreuil Parc des Beaumonts Montreuil, Seine-Saint-Denis Inviter la nature Parc des Beaumonts Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Le parc des Beaumonts offre une diversité d’habitats (bois morts, compost, milieux aquatiques, flore…) notamment aux insectes. Partons à la découverte de ces différents milieux et des espèces associées en vue d’imaginer ensemble les aménagements de nos jardins ou de notre balcon en prenant en compte les besoins des espèces (habitats/alimentation/cohabitation). Sortie à escales : capture/observation/relâche dans le respect du vivant, découverte des programmes de sciences participatives et échanges/conseils.

Sur inscription

Parc des Beaumonts 9 avenue Jean Moulin 93100 Montreuil

