Samadet Musée départemental de la faïence et des arts de la table Landes, Samadet Invitation à un festin littéraire, chapitre II ! Musée départemental de la faïence et des arts de la table Samadet Catégories d’évènement: Landes

Samadet

Invitation à un festin littéraire, chapitre II ! Musée départemental de la faïence et des arts de la table, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Samadet. Invitation à un festin littéraire, chapitre II !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée départemental de la faïence et des arts de la table Gratuit. Entrée libre (sous réserve des conditions sanitaires).

Visitez l’exposition « Festins Littéraires Chap II » en présence de l’artiste, Charles Roux, qui vous contera son projet, ses passions pour la cuisine et la littérature, et ses anecdotes… Musée départemental de la faïence et des arts de la table 2378 route d’Hagetmau, 40320 Samadet Samadet Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:15:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T14:15:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:15:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T14:15:00

Détails Catégories d’évènement: Landes, Samadet Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée départemental de la faïence et des arts de la table Adresse 2378 route d'Hagetmau, 40320 Samadet Ville Samadet lieuville Musée départemental de la faïence et des arts de la table Samadet