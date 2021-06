Intervention/débat avec Eddy EKETE – Les Studios Brest, 17 juin 2021-17 juin 2021, Brest.

Intervention/débat avec Eddy EKETE – Les Studios 2021-06-17 20:00:00 – 2021-06-17 21:45:00 Cinéma Les Studios, 136 Rue Jean Jaurès 136 Rue Jean Jaurès

Brest Finistère

Dans le cadre de la diffusion du film « Système K » de Renaud BARET, se tiendra une intervention/débat avec Eddy EKETE, au cinéma Les Studios.

Synopsis du film :

Système K, comme Kinshasa. Au milieu de l’indescriptible chaos social et politique, une scène contemporaine bouillonnante créé à partir de rien, crie sa colère et rêve de reconnaissance. Malgré le harcèlement des autorités et les difficultés personnelles des artistes, le mouvement envahit la rue et plus rien ne l’arrêtera.

Durée : 1h35.

Genre : Documentaire.

https://www.cine-studios.fr/

