Salviac Salviac Lot, Salviac Intervention Artistique Hors les Murs à Salviac Salviac Salviac Catégories d’évènement: Lot

Salviac

Intervention Artistique Hors les Murs à Salviac Salviac, 17 novembre 2021, Salviac. Intervention Artistique Hors les Murs à Salviac Salviac

2021-11-17 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-17

Salviac Lot Salviac Dans le cadre du dispositif départemental “Lecture Vivante en Bibliothèque”, la Compagnie Chipotola propose une intervention hors les murs sur le marché de Salviac, autour de la lecture et de la musique.

Un avant-goût de la lecture vivante prévue quelques jours plus tard à la bibliothèque ! +33 9 67 34 62 43 ©LaDepeche.fr

Salviac

dernière mise à jour : 2021-10-26 par OT Cazals-Salviac

Détails Catégories d’évènement: Lot, Salviac Autres Lieu Salviac Adresse Ville Salviac lieuville Salviac