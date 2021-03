Interstice.s artconnexion, 9 mars 2021-9 mars 2021, Lille.

Interstice.s

Au cours de leur formation, les étudiants suivent un atelier ayant pour objet de les conduire à concevoir et mettre en œuvre une exposition. Les étudiants du parcours « Exposition / production des œuvres d’art contemporain » sont alors l’équipe curatoriale tandis que ceux suivant le parcours « Pratique et recherche en arts plastiques et visuels » sont les artistes.

Un programme de médiation numérique va être proposé en lien avec les différentes expositions. Nous vous invitons à suivre les pages des réseaux sociaux consacrées entièrement à ce projet. Vous y retrouverez des visites virtuelles, des photographies, des entretiens avec les artistes, mais aussi des visuels des coulisses du projet.

[Instagram](https://www.instagram.com/interstice_s/) / [Facebook](https://www.facebook.com/exposition.interstices.9)

**Interstice.s – du 9 au 27 mars 2021**

· **Prélèvements à géométrie variable / 9-13 mars 2021**

Geoffroy Didier – Thibault Barois

· **Interférences / 16-20 mars 2021**

Saraï Jaimes – Marilou Fleuriet – Gaëtan Lefevre

· **Kinesphère / 23-27 mars 2021**

Audrey Derail – Anastasia Thibault – Maël de Julis

« La nouvelle universalité, c’est de sentir que le sol est en train de céder ». Qui aurait pu croire, il y a encore quelques mois, que notre situation actuelle serait telle ? Il y a maintenant quatre ans, Bruno La-tour pressentait déjà le monde de demain, comme une invitation à se garder de l’environnement qui nous entoure et de ce que nous en faisons (_Où atterrir ?_, 2017). Nous voilà aujourd’hui plongés dans ce nouveau monde, agité par un afflux d’informations, d’adaptation, et de nouvelles contraintes. L’activité culturelle n’est pas épargnée, et vit elle aussi, son lot de désolations.

Dans un contexte particulier que tout le monde vit ou subit de manière inégale, le titre de l’exposition fait tout d’abord référence à différentes conceptions de l’espace : celui du territoire, de l’habitat et du corps. _Interstice·s_ se propose donc d’être une parenthèse créatrice où la production artistique de jeunes artistes fait volte-face au monde actuel et à sa tendance fataliste. En effet, le terme recèle de multiples morphologies : soit un espace restreint entre deux corps ou bien entre deux parties, une fissure par laquelle s’extraire. En définitive, il est un non-lieu, une brèche, un espace vide et délaissé, un moment suspendu, une parenthèse fortuite dans laquelle l’événement arrive ou au contraire, dis-paraît (…). Nous pouvons alors l’assimiler à la durée de chaque exposition et au temps qui nous est offert pour valoriser la formation artistique universitaire. A contrario, il induit un certain vide, une place réduite souvent microscopique.

Les étudiants du Master 2 mention Arts de l’Université de Lille vous partagent leurs créations plastiques dans l’espace d’exposition d’artconnexion, articulées en trois chapitres thématiques. Chacun.e des artistes fait état de leurs perceptions actuelles des choses. Cette exposition fait donc le pari de se détacher des entraves qui incombent notre société et donne à voir malgré tout – de la manière dont il sera possible – les productions de ces jeunes créateurs. En d’autres termes, elle symbolise le champ des possibles pour tous ces étudiants, ces individus en attente d’un avenir prometteur. Ce temps particulier est aussi celui de la transition, du passage du statut d’étudiant à celui d’artiste pro-fessionnel. Avec pour objectif commun la création, ce cycle d’expositions encourage la mobilisation intra-artistique au sein d’un espace accessible et chaleureux tel qu’artconnexion. En plein cœur du Vieux-Lille, cette véritable maison permet à tous les artistes de laisser leurs empreintes entre ces interstices, aussi bien physiquement que virtuellement.

Ces travaux plastiques sont une virgule, un “soupir” au cœur du tumulte social et médiatique, qui vous transportent tour à tour dans un autre univers, leurs univers. La première exposition, _Prélèvements à géométrie variable_, présente les œuvres de Thibault Barois et de Geoffroy Didier, étudiants à l’ESA de Tourcoing. Les deux artistes ont pensé ensemble cette première manifestation, qui voit dialoguer trois propositions aux techniques plastiques variées. Dans un second volet, _Interférences_ s’emploie à montrer les connexions et les interactions entre les individus à travers trois propositions artistiques. Les artistes jouent avec le temps et l’espace, ancrés dans le contexte du confinement, afin d’en présenter leurs interprétations. La troisième et dernière exposition met en lumière la notion de “kinesphère”. Ici, les trois artistes proposent “au public” un regard nouveau sur le corps, l’espace et les mouvements, en tenant compte des valeurs et des questions concomitantes à notre enveloppe charnelle. Avec _Kinesphère_, ce cycle curatorial se conclut par le rapport qui lie l’individu à la société moderne, en proie aux difficultés et aux conséquences qui en résultent. L’idée même de restriction – de l’espace, de la liberté – traverse ces trois expositions, qui tentent de traduire cette idée au moyen de l’art.

Cette exposition est réalisée en partenariat avec artconnexion, la Galerie commune de Tourcoing, l’École Supérieur d’Art – Dunkerque/Tourcoing, le CEAC – Centre d’Étude des Arts Contemporain, et l’université de Lille.

Dans le cadre d’un partenariat avec l’université de Lille, artconnexion accueille les étudiants du Master 2 mention Arts de l’Université de Lille pour un projet d’exposition au 9 rue du Cirque.

artconnexion 9 rue du cirque, 59800, Lille



