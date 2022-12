Instant Parent / Enfant Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

2023-02-25 11:00:00 – 2023-02-25 12:00:00

Doubs Proposé par l’Association Evidanse25.

Moment de détente et d’expression corporelle entre vous et votre enfant âgé de 2 à 3 ans. Les jeux dansés s’enchaînent en musique. Ouvert à tous et même aux papas!

Réservation en ligne. laetitia.houser25@orange.fr

