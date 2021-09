Instant famille : atelier « Le murmure des pierres » Centre d’Interprétation du Patrimoine — Point d’Orgue, 18 septembre 2021, Marmoutier.

Instant famille : atelier « Le murmure des pierres »

Centre d’Interprétation du Patrimoine — Point d’Orgue, le samedi 18 septembre à 15:00

### Jouez et trouvez les marques lapidaires laissées par un tailleur de pierre mélomane et découvrez son morceau favori ! Animation proposée dans le cadre du Symposium de sculpture 2021. Jeu de découverte des marques lapidaires laissées par les tailleurs de pierre sur leur ouvrage. Après une médiation éclairée sur le rôle et leur signification, les participants pourront partir à la découverte des tacherons laissés à Point d’Orgue. Retrouvez toutes les marques qui permettront de découvrir un compositeur renommé et écoutez ses morceaux les plus connnus dans Organum XXI.

Gratuit (proposé dans le cadre du symposium de sculpture). Sur inscription uniquement. Ouvert aux familles (pass sanitaire demandé pour les + de 18 ans) . Cette animation se déroulera également le 15 septembre aux mêmes horaires.

Jouez et trouvez les marques lapidaires laissées par un tailleur de pierre mélomane et découvrez son morceau favori ! Animation proposée dans le cadre du Symposium de sculpture 2021.

Centre d’Interprétation du Patrimoine — Point d’Orgue 50 rue du Couvent, 67440 Marmoutier Marmoutier Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00