Dans le cadre des Journées nationales de l’architecture, la Maison de l’architecture Île-de-France vous propose un Instameet à Aubervilliers. Evénement animé par Olivier Leclercq, architecte. Une exploration en images, postée sur Instagram, de la ville d’Aubervilliers le temps d’une matinée. Les amateurs, Instagrameurs, flâneurs parcourant le quartier sont invités à poster et partager leurs images avec une liste d’hashtags dédiés (#JNA2021 #Likerlaville #architecture #MAIDF…) Point de Rendez-vous : Métro Front Populaire Inscription obligatoire : [[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQbCt0cJCaAp-8k0lEWTnP1rOdN1g1rVA5uwsRPn-UacUHkA/viewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQbCt0cJCaAp-8k0lEWTnP1rOdN1g1rVA5uwsRPn-UacUHkA/viewform)](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQbCt0cJCaAp-8k0lEWTnP1rOdN1g1rVA5uwsRPn-UacUHkA/viewform) Journées nationales de l’architecture Métro Front populaire Place du Front Populaire 93210 Saint-Denis Aubervilliers Landy-Plaine – Marcreus – Pressensé Seine-Saint-Denis

