Installation sonore 'Anamorphose' Château de Ranrouët Herbignac

Loire-Atlantique

Installation sonore ‘Anamorphose’ Château de Ranrouët, 15 septembre 2021, Herbignac. Installation sonore ‘Anamorphose’

du mercredi 15 septembre au dimanche 26 septembre à Château de Ranrouët

Sébastein Roux, compositeur contemporain, imagine des dispositifs où le son se transforme et prend forme à travers les déplacements de l’auditeur. Au château de Ranrouët il utilise la géométrie de la forteresse pour mettre en oeuvre plusieurs anamorphoses. Organisation Athénor, scène nomade

Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-15T09:00:00 2021-09-15T19:00:00;2021-09-16T09:00:00 2021-09-16T19:00:00;2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T19:00:00;2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T19:00:00;2021-09-20T09:00:00 2021-09-20T19:00:00;2021-09-21T09:00:00 2021-09-21T19:00:00;2021-09-22T09:00:00 2021-09-22T19:00:00;2021-09-23T09:00:00 2021-09-23T19:00:00;2021-09-24T09:00:00 2021-09-24T19:00:00;2021-09-25T09:00:00 2021-09-25T19:00:00;2021-09-26T09:00:00 2021-09-26T19:00:00

