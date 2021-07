I’NOV PRO, 2 jours pour booster les projets innovants Salle du Solarium,33170 GRADIGNAN, 14 octobre 2021-14 octobre 2021, Gradignan.

I’NOV PRO, 2 jours pour booster les projets innovants

du jeudi 14 octobre au vendredi 15 octobre à Salle du Solarium, 33170 GRADIGNAN

Les jeudi 14 et vendredi 15 octobre prochains, l’événement porté par l’association Transtech lancera sa 13ème édition au Solarium de Gradignan, avec au programme : – des rendez-vous d’affaires qualifiés entre décideurs de l’innovation et porteurs de projets innovants, planifiables à l’avance via une plateforme en ligne, – un concours tremplins entre inventeurs, – un studio de tournage pour des interviews exclusives de porteurs de projet innovant, – des conférences animées par des experts de l’innovation. Informations et inscriptions sur : [[https://www.transtech.fr/saloninovpro/](https://www.transtech.fr/saloninovpro/)](https://www.transtech.fr/saloninovpro/) _Toutes les mesures nécessaires pour assurer votre santé sur l’événement seront prises par nos équipes. En fonction des mesures sanitaires annoncées par le gouvernement à ces dates, l’événement I’nov pro s’adaptera en conséquence (port du masque, gel hydroalcoolique, sens de circulation, etc)._

Sur inscription préalable sur : https://inovpro2021.teamresa.net/

Salle du Solarium,33170 GRADIGNAN 24 rue du Solarium Gradignan Gironde



