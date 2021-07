Rives-en-Seine Rives-en-Seine Rives-en-Seine, Seine-Maritime Initiations à l’artisanat Rives-en-Seine Rives-en-Seine Catégories d’évènement: Rives-en-Seine

Les artisans d'art sont de retour en juin 2021 à la Maison des Templiers et proposent des ateliers d'initiation à l'artisanat d'art ! De la poterie avec Nathalie Coudert (le samedi 31 juillet) et même de la fabrication de bijoux avec LinC (samedi 24 juillet), il y en aura pour tous les goûts !

+33 6 19 85 59 82

