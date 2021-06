La Bouëxière La Bouëxière Ille-et-Vilaine, La Bouëxière Initiation Tir à l’arc La Bouëxière La Bouëxière Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La Bouëxière

Initiation Tir à l’arc La Bouëxière, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, La Bouëxière. Initiation Tir à l’arc 2021-07-28 13:30:00 – 2021-07-28 Village médiéval de Chevré Etang de Chevré

La Bouëxière Ille-et-Vilaine La Bouëxière Plongez dans l’histoire en vous initiant au tir à l’arc tel un chevalier !! Gratuit – Inscription obligatoire via le formulaire disponible sur https://www.liffre-cormier.fr/evenement/initiation-tir-a-larc-2/

A partir de 13h30 au village Médiéval de Chevré

3 créneaux au choix, 12 personnes maximum par créneau :

De 13h30 à 14h20

De 14h35 à 15h25

De 15h 40 à 16h30 +33 2 99 99 31 31 Plongez dans l’histoire en vous initiant au tir à l’arc tel un chevalier !! Gratuit – Inscription obligatoire via le formulaire disponible sur https://www.liffre-cormier.fr/evenement/initiation-tir-a-larc-2/

A partir de 13h30 au village Médiéval de Chevré

3 créneaux au choix, 12 personnes maximum par créneau :

De 13h30 à 14h20

De 14h35 à 15h25

De 15h 40 à 16h30 dernière mise à jour : 2021-06-18 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, La Bouëxière Étiquettes évènement : Autres Lieu La Bouëxière Adresse Village médiéval de Chevré Etang de Chevré Ville La Bouëxière lieuville 48.19579#-1.44953