Initiation fun au biathlon Aussois, 21 juin 2021-21 juin 2021, Aussois. Initiation fun au biathlon 2021-06-21 15:00:00 15:00:00 – 2021-07-12 17:00:00 17:00:00

Aussois Savoie Participez à un relais de type biathlon : découvrez le tir à la carabine laser et enchainez sur un relais à skis un peu particulier… Fous rires garantis !

