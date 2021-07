Initiation aux bols chantants pour les enfants Saint-Michel, 8 août 2021-8 août 2021, Saint-Michel.

Initiation aux bols chantants pour les enfants 2021-08-08 – 2021-08-08

Saint-Michel Aisne

35 35 35 La magie des sons, la magie d’un voyage relaxant

C’est l’endroit parfait pour Pierre, Clémence et Rémi.

Ils vous emmènent tous les trois pour un voyage sonore et une relaxation profonde au rythme des sons et vibrations, un amalgame de sons originaux.

Au cœur du site historique de l’Abbaye de Saint-Michel, en son cloître, vous vous laisserez emporter en conscience au son des bols chantants, tibétains et cristal, mais aussi gong et tambour.

On appelle ça la sono-thérapie, diffusion de musique électronique avec un mélange de vibrations de bols, de percussions aussi.

Objectif : faire résonner différentes parties du corps pour y apaiser les tensions et les douleurs.

Osez cette évasion sonore, légère et entraînante. Nous sommes dans un lieu hautement historique avec son architecture surprenante : se détende dans une ambiance vibrante et originale d’une abbaye bénédictine habituée à accueillir des orchestres baroques, des musiciens célèbres venus animer de nombreux festivals.

À quelques kilomètres seulement de Saint-Michel-en-Thiérache, le célébrissime et jeune pianiste Kit Amstrong s’est d’ailleurs laissé séduire par une église et s’y est définitivement installé !

Quel honneur.

Evasion Sonore

dernière mise à jour : 2021-05-07 par