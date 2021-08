Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin, Kaysersberg Vignoble Initiation au Qi Gong au milieu des vignes Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Initiation au Qi Gong au milieu des vignes Kaysersberg Vignoble, 18 septembre 2021, Kaysersberg Vignoble. Initiation au Qi Gong au milieu des vignes 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-18 11:00:00

Suivez Philippe, vigneron et maître Qi Gong, pour une séance d'initiation à cet art ancestral qui reconnectera vos sens à la nature ! Prévoir une tenue décontractée et adaptée à la météo. Pour celles et ceux qui souhaitent prolonger l'expérience, votre hôte vous proposera à 11h une dégustation de vins dans le caveau du domaine familial. Reconnectez-vous à la nature et à vos sens avec Philippe, maître Qi Gong +33 3 89 78 23 56

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Kaysersberg Vignoble Autres Lieu Kaysersberg Vignoble Adresse Ville Kaysersberg Vignoble lieuville 48.13604#7.28518