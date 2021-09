Reims Le Recycl'lab Marne, Reims Initiation au bricolage Le Recycl’lab Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Initiation au bricolage Le Recycl’lab, 15 septembre 2021, Reims. Initiation au bricolage

du mercredi 15 septembre au samedi 2 octobre à Le Recycl’lab

Vous souhaitez bricoler mais vous ne savez pas utiliser une perceuse.Quel type type de foret utiliser pour quel type de matériau? On vous explique tout. [Inscrivez-vous](https://grandreims1.espacerendezvous.com/rdvclient/recycllab?forService=34&tempos=0)

Sur inscription

Apprenez à utilser une perceuse, une ponceuse, une scie sauteuse Le Recycl’lab 1 place Claudel 51 100 REIMS Reims Marne

2021-09-15T14:00:00 2021-09-15T16:30:00;2021-10-02T14:00:00 2021-10-02T16:30:00

Lieu Le Recycl'lab Adresse 1 place Claudel 51 100 REIMS Ville Reims