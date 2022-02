Initiation à l’orpaillage Jumilhac-le-Grand, 8 juillet 2022, Jumilhac-le-Grand.

Initiation à l’orpaillage Jumilhac-le-Grand

2022-07-08 14:00:00 – 2022-08-30 17:30:00

Jumilhac-le-Grand Dordogne

Après vous avoir fourni pelle, tamis et bâté, Philippe vous initiera aux techniques pour manipuler les sables. Une fois nettoyé, le sable laissera place aux paillettes tombées au fond de votre bâté (et oui l’Or est plus lourd que le sable). Et le nec-plus-ultra c’est que votre accompagnateur vous fournira un petit tube pour enfermer votre trésor et le garder précieusement.

Quel que soit votre âge, l’espoir de trouver un trésor et les étoiles dans les yeux seront au rendez-vous. Qui n’a pas rêvé un jour de devenir chercheur d’or ? Alors pourquoi pas vous ! c’est parti….

Devenez chercheurs d’Or ! Initiation à partir de 6 ans (enfants accompagnés), renseignements et réservations à l’Office de tourisme à Jumilhac.

+33 5 53 52 55 43

Jumilhac-le-Grand

