Initiation à l'aquarelle en nature Gap

Hautes-Alpes

Initiation à l'aquarelle en nature Gap, 25 mai 2022, Gap.

2022-05-25 14:00:00 – 2022-05-25 17:00:00

Gap Hautes-Alpes Gap EUR 25 25 Balade dessinée à l'aquarelle pour petits et grands : Initiation à l'aquarelle et au dessin de paysage en plein air. selkie.illustrations@gmail.com +33 7 50 40 56 50

