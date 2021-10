Initiation à la voile traditionnelle – vieux gréement Saint-Quay-Portrieux, 26 octobre 2021, Saint-Quay-Portrieux.

Initiation à la voile traditionnelle – vieux gréement 2021-10-26 14:00:00 – 2021-10-26 16:00:00

Saint-Quay-Portrieux Côtes d’Armor Saint-Quay-Portrieux

Initiez vous à la voile traditionnelle et embarquez sur un véritable langoustier de 1947 ! Larguez les amarres, hissez les voiles, bordez les écoutes… Christophe, votre skipper et moniteur d’Etat, vous invitera à participer aux manoeuvres et vous guidera à travers la Baie de Saint-Brieuc. Sur réservation à l’Office de tourisme. Sous réserves de conditions météo favorables

Accessible à tous.

8 personnes maximum. A partir de 6 ans

tourisme@saintquayportrieux.com +33 2 96 70 40 64 http://www.saintquayportrieux.com/

