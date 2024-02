Initiation à la taille des arbres fruitiers Marigna-sur-Valouse, samedi 30 mars 2024.

Initiation à la taille des arbres fruitiers Marigna-sur-Valouse Jura

Initiation à la taille des arbres fruitiers le 30 mars de 14h à 17h au Château de Marigna à Marigna-sur-Valouse. Pommiers, poiriers, pruniers et cerisiers.

Repérage des éléments d’un arbre fruitier, échanges et conseils de taille et d’entretien. Vente de librairie et de jus de pomme. Entrée libre et gratuite. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 14:00:00

fin : 2024-03-30 17:00:00

Château de Marigna

Marigna-sur-Valouse 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté croqueurs-petite-montagne@hotmail.fr

L’événement Initiation à la taille des arbres fruitiers Marigna-sur-Valouse a été mis à jour le 2024-02-19 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE