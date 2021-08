Longueville Salle des fêtes de La Longueville Longueville, Pas-de-Calais Initiation à la danse indienne avec la compagnie Manjushree Salle des fêtes de La Longueville Longueville Catégories d’évènement: Longueville

La Cie Manjushree propose une pratique gracieuse, expressive et sportive, un voyage convivial et coloré. Accessible à tous et aux familles, vous partez pour un dépaysement total tout en vous amusant. Les interventions sont animées par Manjushree Pradhan, formée à l’école nationale de danse Bollywood de Katmandou, actrice et chorégraphe décorée pour ses nombreuses réalisations et collaboration dans le cinéma indien.

GRATUIT / Sur réservation

Tout public à partir de 8 ans Salle des fêtes de La Longueville La Longueville Longueville Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T16:00:00

