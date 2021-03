(Ingénieurs Et Scientifiques de France) organise une journée nationale de l’Ingénieur / Conférence en Visio, 10 mars 2021-10 mars 2021, Martel.

(Ingénieurs Et Scientifiques de France) organise une journée nationale de l’Ingénieur / Conférence en Visio 2021-03-10 17:00:00 17:00:00 – 2021-03-10

Martel Lot Martel

Initialement, cette initiative concerne des scientifiques et étudiants dans des cursus scientifiques.

Mais depuis trois ans, nous nous adressons aussi aux lycéens et à un public plus large. Cette année nous avons choisi comme thème « l’Intelligence Artificielle ».

Les intervenants, des scientifiques mais aussi un sociologue et un philosophe nous aideront à mieux comprendre ce qui se cache derrière ces mots.

Les conditions sanitaires ne permettant pas de réunions publiques, nous avons fait le choix d’une conférence virtuelle avec plusieurs sites et des connexions possibles

par l’outil de visioconférence Zoom et une retransmission en direct sur des chaînes Youtube.

Autre nouveauté, nous avons souhaité mettre à l’honneur un site hors des grandes métropoles.

Ainsi, après accord du maire, Martel a été retenue et sera un des trois sites à accueillir un panel de scientifiques pour participer aux échanges.

Afin de toucher un large public, les conférences et les débats pourront être suivis en direct sur Zoom ou sur la chaîne Youtube : « Martel en tête TV» (en cours de validation).

La connexion à Zoom demande une inscription préalable et gratuite sur le site ci-après :

https://www.weezevent.com/intelligence-artificielle-5

afin de communiquer par mail les codes de connexion qui seront demandés.

on peut dès à présent s’inscrire pour cet événement et largement diffuser l’information et inviter à suivre cette visioconférence afin de monter que ruralité peut être aussi synonyme de nouvelles technologies.

christian.fages@wanadoo.fr

