**L’association Femmes Ingénieures**, entourée de 14 partenaires (Orlade, la Fondation L’Oréal, GE, INA, Renault, Orange, Orano, RTE, Orness, Advans Group (Elsys Design, Mecagine, Avisto), Sopra Steria, Cercle InterElles, Dassault Systems et OPE) organise “Ingénieur.e ? C’pour moi!” un événement virtuel à destination des jeunes, filles et garçons, pour leur faire découvrir la diversité des métiers d’ingénieur.es, et susciter des vocations. Elisabeth Moreno, Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances, inaugurera ce forum avec une vidéo de soutien pour encourager les jeunes à se tourner vers des études d’ingénieurs. Hébergé sur la plateforme de réalité virtuelle des Arts et Métiers de Laval Virtual, ce forum permettra aux visiteur.es représenté.es par leurs avatars de se déplacer au sein des amphithéâtres et de salles aménagées comme dans un jeu vidéo. Plus de 100 intervenantes animeront 50 ateliers thématiques avec 14 entreprises partenaires **La découverte des nouveaux métiers de l’ingénieur** * Nos villes et nos maisons de demain * Se déplacer demain * Le secteur de l’énergie électrique * Modéliser le monde * Physique et nanotechnologie * … **Des outils pour aider les jeunes à s’orienter** * MyRoads : le GPS de l’orientation * MyFuture : aide à l’orientation et à la recherche de stage * Témoignages et parcours à l’international * … **La diversité, la mixité, quels atouts ?** * Comment réagir aux remarques sexistes ? * Mixité dans les études : statistiques, freins et leviers * … La journée du vendredi est plutôt réservée aux collèges et lycées et celle du samedi est ouverte à toutes et tous. _“Le nombre de femmes ingénieures est toujours trop faible (23% de la population d’ingénieurs en France en 2019). Notre mission est de montrer aux jeunes, et notamment aux jeunes femmes, que ces études sont aussi pour elles et qu’elles leur ouvrent les portes de métiers passionnants. C’est pourquoi nous invitons les jeunes et leurs parents à se connecter samedi 16 octobre à partir de 9h._ “ Aline Aubertin, Présidente de Femmes Ingénieures. Lien d’inscription : [[https://www.eventbrite.fr/e/billets-ingenieure-c-pour-moi-169600635065](https://www.eventbrite.fr/e/billets-ingenieure-c-pour-moi-169600635065)](https://www.eventbrite.fr/e/billets-ingenieure-c-pour-moi-169600635065)

